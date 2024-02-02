سرق 10 ملايين واجهزة كهربائية.. تفاصيل اعتقال متهم في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد وردود اخبار من احد المواطنين بتعرض منزله لحادث سرقة مبلغ مالي ضمن قاطع نجدة اليرموك، على الفور تم اشعار السيطرة المركزية ووجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن دوريات القاطع بمتابعة العميد مدير نجدة بغداد الكرخ لكشف ملابسات الحادث والقبض على المتهم بالسرعة، وبالفعل باشرت دوريات القاطع برئاسة العميد علي عدنان حرين" آمر قاطع نجدة اليرموك بالتحرك نحو محل الحادث و التوصل للجاني بعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب المتهم وبدلالة المشتكي والقبض عليه".وأضافت، ان "المتهم اعترف بسرقة مبلغ مالي واجهزة منزلية أخرى من داخل الدار"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهم لمكافحة الاجرام لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".