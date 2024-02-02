بسبب عرض أزياء جريء.. محافظة البصرة تغلق قاعة وتحاسب نقابات العمال (فيديو)

وقال اعلام النائب الأول لمحافظ البصرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجهت الحكومة المحلية في البصرة، الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم في "الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية".وقال محافظ البصرة وكالة محمد طاهر التميمي بحسب البيان، إن "الحكومة المحلية في البصرة " وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع القضاء العراقي للقيام بواجبها في التعامل مع الذين يقومون بكسر القواعد الاجتماعية ويخلّون بالعفة وخدش الحياء العام من خلال إقامة مهرجان ( البصرة تحييكم ) والذي أقيم مساء اليوم بشكل واضح وفاضح وخارق الى الحياء والذوق العام في محافظة البصرة التي عُرفت ببصرة العلم والعلماء والمفكرين وبصرة الشهداء والكرم ، وليست بصرة التعري والانحلال ".فيما وجه المحافظ "باقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لها في ( شنشل مول) واغلاق القاعة، وشملت الدعوى اتحاد نقابات العمال في البصرة ، ونقابة الحلاقين ، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ ( قسم شؤون المرأة ) المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) والتي تكررت اساءاتها لسمعة البصرة واهلها من خلال مهرجاناتها الفاضحة والمخلة للذوق العام ، ومنعها من القيام بأي مهرجانات للتعري والخدش العام في المستقبل ، وامثالها الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية وتكرار هذه الظاهرة ، ولاسيما بالنظر لتزامنها مع شهر رجب والذي هو شهر الله العظيم واحد الأشهر المتناهية الشرف ، وكذلك تزامنها مع الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)".وأكدت الحكومة المحلية في البصرة أن" ذلك الاجراء يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في إطار تنفيذ القانون على نشر الذوق العام وتعزيز الأساس الأسري في المجتمع ".وشهدت قاعة ( شنشل مول) مساء اليوم اقامة حفل مايسمى ( مهرجان البصرة تحييكم الأول) برعاية اتحاد نقابات العمال في البصرة ، والتي اقامتها نقابة الحلاقين ، وقسم شؤون المرأة المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) ، والتي اثارة جدلا واستهجانا واسعا في المجتمع البصري.