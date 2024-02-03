تسجيل هزة أرضية بقوة (4،2) قرب الحدود العراقية - التركية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٣ عند الساعة ٠٦:٠٩:٢٣ بالتوقيت المحلي ، قرب الحدود العراقية - التركية ، حيث تبعد 5 كم عن حدود العراق محافظة دهوك وقد بلغت قوتها (4،2) درجة ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنون الساكنون بالقرب من منطقة حدوثها".واضاف البيان، انه "لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية أو مادية".