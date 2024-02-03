تعرف على طقس العراق خلال الزيارة الرجبية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس غائماً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وسيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية بالمناطق الشمالية من البلاد، وسيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية بالمنطقة الشمالية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".وأشارت الهيئة إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وسيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية بالمنطقة الشمالية من البلاد، وسيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً وفي أقسامها الشرقية سيكون غائماً، وصحواً إلى غائم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".