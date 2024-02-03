رجل مرور ينجو من موت محقق في بغداد (فيديو)

ويظهر في الفيديو وقوف رجل مرور أمام إحدى السيارات المخالفة لقوانين السير، ولكن سائق السيارة لم يمتثل لأوامر المرور واستمر بالتقدم محاولا دهس رجل المرور الذي بدوره قفز فوق مقدمة السيارة للنجاة بحياته.أدناه مقطع الفيديو: