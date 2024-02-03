عدسة السومرية توثق مسير الزائرين المتجهين صوب الكاظمية

وثقت عدسة السومرية، أجواء مسير الزائرين المتجهين صوب مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد؛ لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى ابن جعفر (ع).

أدناه مجموعة صور لجموع الزائرين المتجهين إلى الكاظمية عبر طريق تقاطع براثا، وجسر 14 رمضان.



وبحسب مراسل السومرية، فإنه تم قطع الممر الجانبي (من جسر 14 رمضان) المؤدي الى مدينة الكاظمية".



وأشار مراسلنا، إلى غلق مدخل ساحة عبد المحسن الكاظمي في منطقة الكاظمية أمام حركة السيارات والتي تُعتبر من المداخل الرئيسية للمدينة.