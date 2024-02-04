تغيير في خارطة الازدحامات وطرق غير معتادة.. الموقف المروري في بغداد الان

من محكمة الشعب الى جسر الصليخ على القناة

من جسر وشارع الصليخ لغاية تقاطع ونفق النداءسريع القناة من جسر البنوك الى مجمع الأقسام الداخلية بعد جسر الطالبيةشارع ومجسر البنوكشارع صفي الدين الحلي من ساحة 83 الى جسر الطالبية على القناةشارع فلسطين من مجسر بيروت الى مجسر النخيلشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبيةشارع مثنى الشيباني من مجسر حماه الى مجسر العلويةشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى ساحة الخلانيشارع حيفا من الشقق الى ساحة الملك فيصلشارع ونفق العلاوي من الكراج الى حديقة الزوراء