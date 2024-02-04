مجلس محافظة كربلاء ينتخب رئيساً للحكومة المحلية

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة كربلاء صوت على اختيار نصيف الخطابي محافظاً للمرة الثانية، فيما تم اختيار علي الميالي نائباً له".وكان مجلس محافظة كربلاء قد صوت على قاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة فيما اختار محفوظ التميمي نائباً له.وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، 21 كانون الثاني 2024، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.