بعدسة السومرية.. الملايين يسيرون صوب "باب الحوائج"

تشهد الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية شمالي بغداد سير الملايين من الزوار الى الإمام الكاظم (عليه السلام).

ويقصد ملايين المسلمين سنوياً مدينة الكاظمية وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة. وأدناه صور للزوار بعدسة السومرية..