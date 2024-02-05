أجواء التنزه ستنتهي فسارعوا.. ملخص بطقس العراق للأسبوع الحالي

وبحسب تقارير الرصد الجوي لقطس العراق اليوم الاثنين فأن حالة عدم الاستقرار والاضطراب الجوي يستمر في مدن شمال البلاد اليوم الاثنين بهطول زخات من الامطار في مدن السليمانية واربيل والموصل ودهوك وكركوك ، وتشمل كذلك ديالى وصلاح الدين و الانبار، واطراف العاصمة بغداد وكربلاء والكوت وشمال ميسان".وتشير خارطة الطقس والانواء الجوية الى انه من المتوقع كذلك وقوع هطول ثلجي يصل لمستوى ارتفاع حوالي 1200 متر عن سطح البحر في السليمانية واربيل، كما من المتوقع ان تنتهي حالة عدم الاستقرار يوم الثلاثاء مع استمرار بعض التكونات في مدينة السليمانية وشمال اربيل مصحوبة بهطول ثلجي فوق المرتفعات الجبلية .وتكون الأجواء في باقي المدن مستقرة نسبيا وتظهر سحبا على ارتفاعات مختلفة وارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح، كما ستكون الاجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا مناسبة للسفرات والتنزه لغاية بداية الاسبوع المقبل .