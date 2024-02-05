في 2023.. العراقيون المغادرون من تركيا أكبر من الداخلين للمرة الثانية منذ 23 عاما

وتشير ارقام الإحصاء التركية التي تابعتها السومرية نيوز، إن في عام 2023 دخل الى تركيا اكثر من مليون و51 الف عراقي، ويعد هذا الرقم رابع اعلى رقم بعدد العراقيين الداخلين الى تركيا بعد الأعوام التي شهدت اعلى معدل دخول متمثلة بعام 2022 و2019 و2018.2023: دخل الى تركيا 1.051 مليون عراقي2022: دخل الى تركيا 1.2 مليون عراقي2019: دخل الى تركيا 1.375 مليون عراقي2018: دخل الى تركيا 1.173 مليون عراقيبالمقابل، بلغ عدد المغادرين العراقيين من تركيا في عام 2023، أيضا رابع اعلى رقم بعدد المغادرين بعد عام 2022 و2019 و2018، حيث كان عام 2019 هو اعلى عام بعدد المغادرين العراقيين من تركيا، وكالاتي:2023: 1.070 مليون عراقي غادر تركيا2022: 1.235 مليون عراقي غادر تركيا2019: 1.370 مليون عراقي غادر تركيا2018: 1.117 مليون عراقي غادر تركياوفي مراجعة للارقام، يظهر انه في جميع السنوات، كان عدد المغادرين العراقيين من تركيا اقل من عدد العراقيين الذين يدخلون تركيا في نفس العام، باستثناء عامي 2022 و2023، بدأ عدد العراقيين الداخلين الى تركيا اقل من عدد الذين يغادرون.