الكشف عن ملفات كثيرة محالة الى النزاهة والقضاء تخص مشاريع البصرة (وثائق)

السومرية نيوز - محليات



كشف النائب فالح الخزعلي، عن العديد من الملفات المرسلة الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى بخصوص مشاريع محافظة البصرة.





واضاف، "كل الاعضاء ستصل لهم متابعتي بحسب كل مشروع وفي كل منطقة وقضاء".



الوثائق ادناه: وقال الخزعلي، "نحن أمام مسؤؤلية شرعية واخلاقية ووطنية وليس مسؤلية حزبية وسأرسل لكل عضو مجلس محافظة متابعتي الادارية والقانونية ونتطلع لأجراءات تليق بالموقع التشريعي والرقابي".واضاف، "كل الاعضاء ستصل لهم متابعتي بحسب كل مشروع وفي كل منطقة وقضاء".الوثائق ادناه: