بغداد تتجه لتفعيل النقل العام.. حافلات نصفها متوقف وتتسع لـ1% من المتنقلين فقط!

وقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، إن "الوزارة أعدت خطة لفتح عدة خطوط للنقل العام"، منوهاً إلى أن "الخطوط ستفتتح في العاصمة بغداد بالتعاون بين الشركة العامة لنقل المسافرين ومكتب رئيس الوزراء والمرور العامة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد".وأكد أن "الوزارة، عازمة على إعادة جميع خطوط النقل العام وافتتاح جميع خطوط النقل الجماعي في بغداد والبالغ عددها 72 خطاً"، بحسب تصريح للوكالة الرسمية.وأجرت السومرية نيوز مراجعة للاحصائيات الحكومية، واتضح انه يمتلك العراق اكثر من ألف و200 حافلة للنقل العام، لكن العاملة منها فقط 644 حافلة، مايعني ان 47% منها متوقفة، بحسب اخر احصائيات حكومية لعام 2022، فيما يبلغ عدد المقاعد او سعة جميع الحافلات اكثر من 68 الف شخص.وبلغ عدد المسافرين والوفود والمتنقلين بالحافلات في عام 2022، فقط 6 ملايين شخص.وفي بغداد لوحدها بلغ عدد الحافلات العاملة اكثر من 220 حافلة، وهو مايوفر اكثر من 20 الف مقعد، فيما بلغ عدد الخطوط العاملة في 2022، بلغ 33 خطا، في الوقت الذي تنوي وزارة النقل تفعيل الـ40 خطا المتبقية.وبلغ عدد الركاب المتنقلين بالحافلات داخل بغداد اكثر من 4 ملايين شخص في 2022، وهذا العدد يتنقل داخل بغداد في يوم واحد بالعجلات الخاصة.وبينما تقدر مديرية المرور العامة ان عدد العجلات في بغداد التي تسير في الشوارع تتجاوز الـ3 ملايين عجلة، فهذا يعني ان 3 ملايين نسمة على الأقل يتنقلون في بغداد بوقت واحد خلال اليوم او اثناء الذهاب الى الدوام الرسمي صباحا او عند الخروج، بالمقابل، تبلغ الطاقة الاستيعابية للحافلات في داخل بغداد بحسب الأرقام المذكورة، اكثر من 35 الف مقعد فقط داخل بغداد، مايعني ان الحافلات المتوفرة حتى لو اعيد تشغيلها بالكامل، فأنها ستكون قادرة على نقل 1% فقط من اجمالي العراقيين الذين يتنقلون ببغداد في وقت واحد.