لإحياء الزيارة الرجبية.. الزائرون يواصلون السير نحو مدينة الكاظمية (صور)

مع اقتراب موعد الزيارة الرجبية يواصل الزائرون من جميع المحافظات الوسطى والجنوبية السير على الاقدام ليلا ونهارا متوجهين نحو قباب الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)".ويقصد ملايين المسلمين سنوياً مدينة الكاظمية وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.وأدناه صور للزوار بعدسة السومرية: