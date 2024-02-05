"مقبرة من الصبات".. مطالبات للنزاهة بالتدخل في صفقة حقل الاحدب النفطي

وقالوا للسومرية، "نطلب تدخل من هيأة النزاهة للكشف عن صفقة فساد في حقل الاحدب النفطي، عبارة عن مقبرة من الصبات يحاولون التخلص منها وإعلان مناقصة جديدة لشراء صبات وكذلك طلب منهم اجراء الفحص والبحث عن جودة العمل ولماذا يوجد هذا الكم من الصبات التالفة؟".الصور ادناه: