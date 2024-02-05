"خلف البدران" رئيساً لمجلس محافظة البصرة

صوّت مجلس محافظة البصرة الجديد، الاثنين، على اختيار خلف البدران رئيساً له.



وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة البصرة الجديد صوت على اختيار خلف البدران رئيساً له، واسامة السعد نائباً للرئيس.

