البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

وقال اعلام محافظ البصرة وكالة ًفي بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجه محافظ البصرة وكالةً محمد طاهر التميمي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية والامنية وذلك ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/٢/٦ الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب".وأضاف: "وذلك لإتاحة الفرصة للزائرين المتوجهين الى العاصمة بغداد لأداء مراسيم زيارة الإمام الكاظم "عليه السلام" في ذكرى استشهاده الأليمة".