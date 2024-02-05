مجلس محافظة البصرة يجدد ولاية العيداني

وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة البصرة صوت على انتخاب أسعد العيداني رئيساً للحكومة المحلية.وفي وقت سابق، صوّت مجلس محافظة البصرة على اختيار خلف البدران رئيساً له، واسامة السعد نائباً للرئيس.