مجلس محافظة الانبار ينتخب محمد نوري محافظا بالاجماع

وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة الانبار انتخب محمد نوري رئيساً للحكومة المحلية هناك، بالاجماع.وكان المجلس، قد انتخب عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس.