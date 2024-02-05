محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

قرر محافظ المثنى احمد منفي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 6-2-2024 في محافظة المثنى لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)".

