عدسة السومرية تواكب مسير الزائرين نحو الكاظمية (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً تخص الزوار المتوجهين الى مدينة الكاظمية شمالي بغداد لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

يشار الى أن ملايين المسلمين يقصدون سنوياً مدينة الكاظمية وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.



وأدناه صور للزوار بعدسة السومرية..