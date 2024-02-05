مجلس محافظة بغداد يختار رئيساً له

صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، على اختيار رئيس له، ونائب للرئيس.



وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة بغداد انتخب عمار القيسي رئيساً له.



وأضاف، أنه تم اختيار محمد جاسم حمود نائبا لرئيس المجلس.



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس محافظة بغداد جلسته بحضور 42 عضواً.

