طقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل.. امطار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأربعاء، الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في أقسامها الشرقية مع تساقط أمطار خفيفة خلال النهار، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، وضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في اقسامها الشرقية وتتساقط الثلوج فيها، وسيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى، أن "يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".ولفتت إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت القادم، والطقس في جميع مناطق البلاد سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ابتداءً من أقسامها الغربية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في العراق".