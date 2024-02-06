استنفار أمني وخدمي لتأمين الزيارة الرجبية.. فيديو

مع بلوغ الزيارة الرجبية ذروتها، تستنفر الدوائر الخدمية والصحية والامنية جهودها لتأمين الزيارة من خلال نشر فرقها في طريق الزائرين.

ماذا قالت دوائر البلديات عن الخطط الأمنية ودورها في تأمين طريق الزائرين؟

تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع امير الخفاجي.