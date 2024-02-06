عضو بمجلس البصرة: الذين لا يؤتمنون كيف لهم أن يقودوا محافظة

اعتبرت عضو مجلس محافظة البصرة زهراء عبد الرضا، الثلاثاء، أن الأشخاص الذين لا يؤتمنون كيف لهم أن يقودوا محافظة.

وقالت عبد الرضا في بيان، إن "الأشخاص الذين لا يؤتمنون وليس لديهم كلمة كيف لهم أن يقودوا محافظة، نحمد الله كل انسان يبقى على اصله".

وأضافت "ها نحن الصادقون فعلا هذا وباقون على موقفنا فنحن كنا ولا زلنا أصحاب موقف وإرادة ونبقى على وعدنا كلمتنا التي لا يكسرها أي موقف او أي مغريات مالية بالرغم من طرحها"، مشددة "نحن اكبر من المنصب ولا يضيف لنا المنصب شيء ونبقى الصادقون قولا وفعلا".

وكان مجلس محافظة البصرة انتخب، أمس الاثنين، خلف البدران لمنصب رئيس المجلس، كما انتخب اسعد العيداني محافظاً لولاية ثانية.