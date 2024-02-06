بعدسة السومرية.. أجواء ما بعد الزيارة في الكاظمية

تنشر السومرية نيوز، صوراً من الكاظمية شمالي بغداد تخص أجواء ما بعد زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).





ويقصد ملايين المسلمين سنوياً مدينة الكاظمية وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.



وأدناه صور للزوار بعدسة السومرية..