قائمة طويلة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من جسر الصليخ الى الجسر العنكبوتي على سريع الدورةازدحامات بسيطة على جانبي سريع القناة بين مجسر الحبيبية ومجسر مدخل البلدياتشارع مثنى الشيباني من مدينة العاب بغداد ومنتزه زيونة الى مجسر العلويةشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية ومحطة الكيلانيشارع الثورة من مجسر بيروت لغاية مستشفى الكندي ومخرج سريع محمد القاسمشارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية الى صعدة سريع محمد القاسمسريع القانة من جسر الرستمية الى مرور الرستمية وصعدة محمد القاسمسريع الدورة من خلف المصفى وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة سريع محمد القاسمشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقينازدحامات متقطعة في شارعي الرشيد وحيفاشارع 14 رمضان من التقاطع مع سريع 14 تموز وشارع مطار المثنى لغاية مستشفى الطفل المركزيشارع يافا من مجسر الحارثية مرورا بنفق الزيتون خلف الزوراء لغاية التقاطع مع 14 تموز وكذلك ازدحام من الجانب الاخر وصولا الى مركز شرطة الصالحيةسريع القادسية من صعدة سريع المطار الى ساحة الاحتفالاتساحة النسور من جميع الاتجاهاتشارع المطار من نزلة سريع الشعلة لغاية مدخل المنطقة الخضراء على سريع القادسية