جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، بانه "ضبط بحوزته ما يقارب (كيلو) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها والتوسط في نقلها وتوزيعها على المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".