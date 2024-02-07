الحبس الشديد بحق مدان لحيازته مبالغ مالية مزيفة في ميسان

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة محلية واجنبية في منفذ الشيب الحدودي بقصد الترويج لها".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة ١/٥٢/أ قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وبدلالة المادة ٣/١٣٢ من قانون العقوبات".