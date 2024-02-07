مطالبات بحماية حقول واسط من صفقات "مشبوهة"

الأهالي قالوا للسومرية نيوز، "نطالب بحماية حقولنا من صفقات مشبوهة تتم بين جهات سياسية ومقاولين في أحد أشهر فنادق بغداد أوفي منطقة المنصور أو في مجمع سكني راقي بالقرب من وزارة الكهرباء".وأضافوا، "نطالب ايضاً بتدخل جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية لغرض متابعة حركة شركات جولات التراخيص، وسط معلومات عن نقل مواد محظورة وخطير الاستعمال تنقل بواسطة سيارات تحمل كتب مرخصة وبدون تفتيش".