التربية تنوه بشأن الامتحانات التمهيدية التي ستنطلق يوم غد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ان موعد الامتحانات التمهيدية التي ستنطلق غدا الخميس ستكون في تمام الساعة التاسعة صباحا وحسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد".كما نشرت الوزارة جدول الامتحانات التمهيدية.الجدول ادناه: