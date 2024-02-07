في كربلاء.. القبض على 15 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون الشرطة العربية والدولية وبالتعاون مع قسم الأمن السياحي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وقسم الإقامة وشعبة الوافدين من القبض على (15) شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة نتيجة لمخالفتهم شروط الإقامة وممارستهم العمل دون عقود رسمية".وأضافت، ان "هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة للوافدين والعمالة الأجنبية في كربلاء المقدسة".