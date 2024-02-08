خارطة بمعظم الشوارع المزدحمة في بغداد الآن.. تعرّف عليها

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بمعظم الشوارع المزدحمة في بغداد صباح اليوم الخميس 8 شباط 2024،





-جسر ديالى باتجاه الامين مزدحم



-جسر الطابقين مزدحم



- تقاطع البياع مزدحم



-محمد القاسم القادم باتجاه باب الشرجي عند الجامعة التكنولوجية مزدحم



- تقاطع ملعب الشعب مزدحم



- تقاطع الفنون الجميلة سالك



- نزلة باب الشرجي من محمد القاسم مزدحم وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:-جسر ديالى باتجاه الامين مزدحم-جسر الطابقين مزدحم- تقاطع البياع مزدحم-محمد القاسم القادم باتجاه باب الشرجي عند الجامعة التكنولوجية مزدحم- تقاطع ملعب الشعب مزدحم- تقاطع الفنون الجميلة سالك- نزلة باب الشرجي من محمد القاسم مزدحم