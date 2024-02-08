بمشاركة أكثر من 160 ألف متقدم.. بدء الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "نعلن انطلاق مارثون الامتحانات التمهيدية للمراحل الدراسية كافة بعد ان جهزت المديرية العامة للتقويم والامتحانات المستلزمات اللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية والتنسيق مع الجهات الساندة".وأكد البيان، توجه مئات الألوف من المشاركين الى المراكز الامتحانية وسط أجواء إتسمت بالإيجابية، حيث بلغ عدد الممتحنين للدراسة الاعدادية أكثر من (42) ألف وما يقارب (77) ألف للدراسة المتوسطة، اما التعليم المهني فقد بلغ عدد المشاركين ولجميع الفروع الصناعية والزراعية والتطبيقات الفنية ما يقارب (35) ألف متقدم، داعيا الممتحنين الى بذل الجهود للحصول على درجات عالية تؤهلهم لخوض الامتحانات النهائية.