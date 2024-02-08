التعليم تنشر ضوابط التقديم إلى الدراسات العليا 2025/2024

جاء ذلك في بيان رسمي من الوزارة ورد للسومرية نيوز، شرحت فيه الشروط العامة للتقديم والقبول ومعايير المفاضلة بين المتقدمين ومقاعد المفاضلة والمستمسكات المطلوبة وتوقيتات التقديم والقبول.التفاصيل كاملة في الرابط ادناه: