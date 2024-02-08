مقابل 15 مليون دينار!.. حكم قضائي بحق زوجين بتهمة بيع طفلهما في النجف

مصدر قضائي ذكر للسومرية نيوز، ان "جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن 15 سنة وغرامة مالية مقدارها 20 مليون دينار عراقي بحق مدان وبالاشتراك مع زوجته (المفرقة قضيتها) اقداما على بيع طفلهما".وأضاف المصدر، أن المدانين باعا الطفل مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار عراقي في مدينة الكوفة بتاريخ 24 - 6 – 2022".