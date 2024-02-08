الانواء الجوية تكشف عن طقس العراق: منخفض جوي وامطار

وقالت الهيئة بحسب وثيقة اطلعت عليها السومرية نيوز، انه "تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر ليكون الطقس في:السبت 10/2/2024المناطق كافة: طقس غائم جزئي الى غائم مصحوب بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة مع حدوث عواصف رعدية أحيانا تبدأ فجرا من الأقسام الغربية ثم تشمل بقية المناطق تباعا وتستمر على فترات لليوم التالي مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س".الاحد 11/2/2024يستمر تأثير المنخفض الجوي المذكور أعلاه ليكون الطقس:المنطقة الشمالية: غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة (صلاح الدين، بغداد، الانبار، بابل، كربلاء، ديالى، واسط، الديوانية، النجف، العمارة، السماوة، الناصرية، البصرة) وتكون رعدية أحيانا ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر.الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين (20-30) كم/س.درجات الحرارة: تنخفض بضع درجات.