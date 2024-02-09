عبر السومرية.. ذوو ضحايا مدرسة الابراهيمي يشكون عدم احتساب ذويهم من الشهداء

السومرية نيوز-محليات



شكا أهالي ضحايا حادثة مدرسة الابراهيمي في محافظة البصرة، من عدم احتساب ذويهم من الشهداء، خصوصا وانهم قضوا في حادث سير اثناء توجههم لاداء واجبهم التعليمي في احدى مدارس اطراف مدن البصرة، بسبب طول وسوء الطريق المؤدي الى مكان عملهم.

وقال أهالي الضحايا في مناشدة عبر السومرية، انهم يطالبوا رئيس الوزراء بمنح تعويض او احتساب ذويهم من الشهداء، بعد ان قضوا في حادث سير تسبب بمصرع 13 معلم ومعلمة.



وفي تشرين الثاني الماضي، وقع حادث تصادم كبير بين شاحنة وسيارة نوع ستاريكس كانت تقل معلمين وطلبة مدرسة وتوفي على اثره 10 معلمين مع 3 من أطفالهم، على طريق سفوان ام قصر في البصرة، فيما وصف وزير التربية هؤلاء الضحايا حينها بأنهم "شهداء التعليم".