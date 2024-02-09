ويأتي المنخفض من شمال البحر الأبيض المتوسط حيث يبدأ بالانفصال التدريجي خلال ساعات الليل قادما نحو العراق وشمال السعودية والكويت والامارات وعمان في رحلة تستغرق 3 أيام قاطعا الاف الكيلومترات، بحسب خبراء الطقس.ويشير تحديث خرائط الطقس الأوروبية الى كميات ممتازة من الامطار لمحافظات جنوب صلاح الدين وغرب ديالى والعاصمة بغداد وشرق الانبار وكربلاء وبابل والنجف والسماوة وغرب الديوانية وذي قار والبصرة .ومن المؤمل ان تبدأ أولى بوادر هذا المنخفض غدا السبت ويستمر عدة أيام.