من بين 183 مدينة.. بغداد غائبة عن قائمة "اذكى المدن" في العالم

ويصنف المقياس الذي يصدره المعهد الدولي لانظمة الطاقة، 183 مدينة في 92 دولة على أساس مجموعة من المعايير المرتبطة بحيوية اقتصاداتها ونوعية الحياة لسكانها.وجاءت لندن في المملكة المتحدة، بالمرتبة الأولى عالميًا، اما عربيا جاءت أبو ظبي عاصمة الامارات في المرتبة الأولى، اما تصنيفها العالمي فجاءت في المرتبة 116 عالميًا وحصلت على نقاط بلغت 43.6 نقطة من اصل 100 نقطة.وجاءت الدوحة القطرية ثانيًا عربيا والـ 120 عالميًا، والرياض السعودية ثالثا عربيا والـ133 عالميًا، والكويت الكويتية الرابعة عربيا والـ138 عالميًا، والمنامة البحرينية الخامسة عربيا والـ142 عالميًا، وعمان الأردنية السادسة عربيا والـ155 عالميًا، والقاهرة المصرية السابعة عربيًا والـ162 عالميًا، والدار البيضاء او (كازابلانكا) المغربية في المرتبة الثامنة عربيا والـ167 عالميًا، والرباط المغربية التاسعة والأخيرة عربيا والـ171 عالميًا.