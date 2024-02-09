رئيس مجلس الانبار يستخدم ختما بالعلم القديم (وثيقة)

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها السومرية نيوز، فان "رئيس مجلس محافظة الانبار وجه كتابا الى محافظ الانبار يظهر عليه ختم مجلس المحافظة الذي احتوى على العلم العراقي القديم الذي يحتوي على النجمات الثلاث بالإضافة الى عبارة الله أكبر".الوثيقة ادناه: