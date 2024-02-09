انقاذ امرأة حاولت الانتحار من على جسر في البصرة (فيديو)

افاد شهود عيان، الجمعة بإنقاذ امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من اعلى جسر الشهيد كنعان "التنومة" في محافظة البصرة.

وبحسب فيديو اطلعت السومرية نيوز عليه، فقد "انقذت الشرطة النهرية في البصرة امرأة حاولت الانتحار من على جسر التنومة والمعروف بجسر الشهيد كنعان بالقاء نفسها في مياه شط العرب بمحافظة البصرة.