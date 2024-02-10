حركة مرور جيدة وسط بغداد ولكن: ازدحام غريب على سريعي القناة والتاجي

وفيما عدا بعض المسارات الصفراء والمشي البطيء في شوارع تشهد اعمال صيانة، وكذلك بطئ الحركة بسبب الامطار، لاتشهد شوارع العاصمة أية ازدحامات تذكر، لكن على طرفي العاصمة من مداخلها ومخارجها الشمالي والجنوبي على اختلاف كبير.حيث يشهد سريع التاجي شمال بغداد ازدحاما طويلا جدا يبدأ من الجسر الدوار الى جسر ذراع دجلة، وكذلك الامر بالنسبة لسريع القناة حيث يشهد مدخل بغداد ازدحاما من جسر ومشروع الرستمية ولغاية الحي الصناعي لبغداد الجديدة.