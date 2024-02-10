ويقارن صافي معدل الهجرة الفرق بين عدد الأشخاص الذين يدخلون ويغادرون البلد خلال العام لكل 1000 شخص.وجاء العراق في المرتبة 145 عالميًا من اصل 231 دولة، وجاء معدل صافي الهجرة للعراق "سالب واحد"، لكل الف نسمة، هذا يعني انه من كل الف نسمة يبلغ عدد العائدين الى العراق اكثر من عدد الخارجين منه بمقدار شخص واحد.بعبارة أخرى، انه اذا هاجر من كل الف نسمة 5 أشخاص، فأنه يعود 6 اشخاص الى العراق مقابلهم في نفس العام، وهكذا.بالمقابل جاءت سوريا بالمرتبة الأولى عالميا بصافي هجرة يبلغ نحو 46 شخصا، أي انه من كل الف نسمة في سوريا، فأن عدد المغادرين يبلغ اكبر من عدد الداخلين الى سوريا بمقدار 46 شخصا.