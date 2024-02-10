بحوزتهم "كريستال".. اعتقال 4 متاجرين بالمواد المخدرة في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية تم الاعتماد فيها على جمع المعلومات من قبل مصادر موثوق بها، تمكنت قوة من الفوج التكتيكي ومركز شرطة السنية والاستخبارات من القاء القبض على 4 أشخاص من تجار المواد المخدرة في قضاء السنية".وأشارت الى انه "ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر ب 40 كيس صغير".