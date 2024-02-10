مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر شعبان

وذكر مكتبُ السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ الأحد هو المكمّل لشهر رجب".وأضاف، أن "يوم الإثنين الموافق (12 /2 / 2024 م) هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام ١٤٤٥هـ".