مواطن يشكو شحة مدرسين في السماوة وبرلماني يرد: عندكم الخضر

وقال المواطن في حديث يبدو من خلال مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، انه اثناء اجتماع للجنة الاستثمار والتنمية النيابية في مجلس النواب، ما نصه: "منطقة البو ريشة ما عدنا مدرس رياضيات ولا فيزياء".ليرد عليه عضو اللجنة، النائب محمد الزيادي، قائلاً: "أنتم عندكم الخضر.. انطونا الخضر ننطيكم 10 مدرسين".