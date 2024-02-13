مالية البرلمان تناقش تعديل قانون يخص الموظفين.. هذا ما يجب تضمينه

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعا مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات وندوات وورش عمل ستعقدها المالية النيابية مع جميع الجهات المعنية بهدف انضاج هذا القانون المهم الذي يخدم شريحة واسعة من ابناء شعبنا، ويضمن استحقاقاتهم".وشدد العطواني، على "ضرورة أن يتضمن التعديل مراجعة شاملة للوصف الوظيفي، وإيجاد عناوين وظيفية جديدة تنسجم مع التخصصات العلمية للموظف وحاجة الحكومة، مجددا التأكيد على اهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار بالتعديلات على هذا القانون".واستعرض الاجتماع "فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية وحاجة سوق العمل".وتقرر خلال الاجتماع، "عقد اجتماعات مشتركة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والتنسيقيات والنقابات، لإشراكهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها".