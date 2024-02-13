في العراق.. أمطار وعواصف رعدية وثلوج بدءاً من الغد وحتى هذا الموعد

وذكر جدول توضيحي للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تتاثر البلاد ابتداءً من يوم غد الاربعاء ٢٠٢٤/٢/١٤ بحالة عدم استقرار جوي ناتجة من اندماج منخفضين جويين احدهما من البحر المتوسط ترافقه كتله هوائية باردة نسبياً ورطبة و الثاني من البحر الاحمر ترافقه كتلة هوائية دافئة نسبياً ورطبة وعليه يكون الطقس في المناطق كافة غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية احياناً مع تساقط ثلوج احياناً فوق المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية".وتوقعت، أن "تكون الامطار متوسطة الشدة إلى غزيرة خاصة في الاقسام الشرقية، تتخللها فترات تحسن بين الحين والآخر وتستمر هذه الحالة لغاية يوم السبت باستثناء المنطقة الجنوبية حيث يتحسن فيها الطقس مساء يوم الجمعة".وأردفت، "أما المنطقة الشمالية فيستمر الطقس فيها بين غائم جزئي وغائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة".وتابعت، أن "الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (١٠ - ٢٠) كم/س تنشط على فترات الى (٣٠-٤٠) كم/س. ويتراوح مدى الرؤية على العموم بين (٣-٦) كم. بحسب غزارة الامطار".اما درجات الحرارة، بينت أنه "سيحدث فيها انخفاض ببضع درجات اعتباراً من يوم السبت".وحذرت الهيئة، "من تشكل السيول في الشريط الحدودي الشرقي للبلاد".