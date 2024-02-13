غرامة مرورية لعجلة واقفة أمام منزل مالكها في بغداد.. الأخير يناشد المرور

ابدى أحد المواطنين، استغرابه بعد عثوره على وصل غرامة على عجلته الخاصة وهي واقفة امام منزله في بغداد.

وناشد المواطن في مقطع مصور، مديرية المرور العامة بعد أن تم تسجيل غرامة لسيارته وهي واقفة امام منزله في منطقة العطيفية.



وقال بامتعاض: "اخليها بالاستقبال لو بالمطبخ؟".